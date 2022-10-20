МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Продление зерновой сделки между Россией и ООН в части, касающейся свободного движения российского экспорта зерна и удобрений, будет зависеть от гарантий, предлагаемых Всемирной организацией, поскольку проблемы все еще возникают, заявил в четверг постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов. Полянский высказался о перспективах продления "зерновой сделки"

"Российский экспорт зерна и удобрений по-прежнему сталкивается с логистическими проблемами. Продление действия этой части соглашения между Россией и ООН, которое заканчивается в ноябре, зависит от гарантий, которые ООН предоставит", — сказал он на брифинге с аккредитованными при ООН журналистами ассоциации ACANU.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

В ООН ранее заявляли, что рассчитывают на продление зерновой сделки. Как отмечал официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш и его команда работают над продлением и расширением черноморской зерновой инициативы. Гутерреш также обсуждал перспективы продления зерновой сделки с российским президентом Владимиром Путиным в сентябре.

В свою очередь Путин заявил на днях, что если выяснится, что гуманитарные коридоры для поставок зерна в беднейшие страны используются для террористических актов, это поставит под вопрос реализацию зерновой сделки, но пока подтверждений этому нет.