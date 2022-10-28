РИМ, 28 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила Владимиру Зеленскому надежду "на возобновление соглашения по экспорту зерна из украинских портов", сообщила ее пресс-служба. Власти Украины рассказали о ходе выполнения "продуктовой сделки"

"Мелони подтвердила полную поддержку итальянского правительства Киева в рамках международных альянсов на политическом, военном, экономическом, гуманитарном фронте и по будущему восстановлению и подтвердила приверженность Италии всем дипломатическим усилиям, полезным для прекращения агрессии России против Украины", — говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Мелони и Зеленского.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает. Срок действия зерновой сделки истекает 19 ноября текущего года, однако перспективы ее продления до сих пор неясны.

"Премьер-министр заявила, что гордится большой солидарностью, проявленной итальянским народом по отношению к гражданам Украины, принятым в Италии, а также выразила надежду на возобновление соглашения об экспорте пшеницы из украинских портов, основополагающего соглашения для предотвращения возможного продовольственного кризиса", — отмечается в коммюнике.

В пятница министерство иностранных дел России заявило, что злоупотребления гуманитарным коридором при реализации продуктовой сделки нельзя игнорировать в контексте расследования теракта на Крымском мосту. Ведомство отметило, что в порту Стамбула искусственно создается большое скопление кораблей, чтобы оказывать давление на наших экспертов, добиваясь ослабления контроля и ускорения процедуры проверки грузов. Министерство добавило, что за время реализации "черноморской инициативы" свыше 70 судов были задержаны, а некоторые и вовсе отстранены за систематические нарушения, связанные с несоблюдением правил судоходства в морском коридоре и попытки контрабанды в специально оборудованных тайниках.