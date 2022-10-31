МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Глава Минобороны России Сергей Шойгу обсудил в ходе телефонных переговоров со своим турецким коллегой Хулуси Акаром приостановку Москвой участия в "продуктовой сделке", сообщили в пресс-службе российского военного ведомства. "Зерновая сделка" приобретает рискованный и опасный характер, заявил Песков

"31 октября сего года министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром", — сказали представители Министерства обороны России.

Они подчеркнули, что стороны обсудили вопрос приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельхозпродукции из портов Украины в рамках "продуктовой сделки".

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала о приостановке участия российской стороны в вывозе агропродукции из портов Украины из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.