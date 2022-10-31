МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Турция рассчитывает на возобновление "продуктовой сделки", заявил официальный представитель правящей партии страны Омер Челик. Шойгу обсудил с главой Минобороны Турции решение Ррссии по зерновой сделке

"Мы сожалеем, что Россия вышла из соглашения по зерну. Российский персонал в Совместном координационном центре продолжает работу. Мы надеемся, что это сделка, которая служит человечеству, продолжит свое действие", — сказал он на брифинге в понедельник.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщала о приостановке участия российской стороны в вывозе агропродукции из портов Украины из-за террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда, находившиеся на внешнем и внутреннем рейдах пункта базирования Севастополь.

В Стамбуле 22 июля представители России, Турции, Украины и ООН подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна. Российский лидер Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Он отмечал необходимость обсудить с президентом Турции Тайипом Эрдоганом ограничения по этому маршруту.

Постпред России при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.