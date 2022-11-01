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2022
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Генсек ШОС назвал продбезопасность существенным вопросом
Сельское хозяйство
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Проблема продовольственной безопасности остается ключевым вопросом в повестке ШОС, заявил генсек организации Чжан Мин в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС... ПРАЙМ, 01.11.2022
сельское хозяйство, экономика, новости, шос, продовольственная безопасность, кризис
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Проблема продовольственной безопасности остается ключевым вопросом в повестке ШОС, заявил генсек организации Чжан Мин в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС.
"Существенное место в повестке дня остается за вопросами продовольственной безопасности — основы социального благополучия населения", — цитирует генсека пресс-служба ШОС.
Чжан Мин отметил, что решение этого кризиса требует системных мер "стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией, координация фитосанитарных мер и продвижение аграрных инноваций".