МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Проблема продовольственной безопасности остается ключевым вопросом в повестке ШОС, заявил генсек организации Чжан Мин в ходе заседания Совета глав правительств стран ШОС. В Совфеде высказались об участии Запада в продовольственных сделках

"Существенное место в повестке дня остается за вопросами продовольственной безопасности — основы социального благополучия населения", — цитирует генсека пресс-служба ШОС.

Чжан Мин отметил, что решение этого кризиса требует системных мер "стимулирования торговли сельскохозяйственной продукцией, координация фитосанитарных мер и продвижение аграрных инноваций".