ДОНЕЦК, 1 ноя — ПРАЙМ. В ДНР 2022 году собрано на 80% больше зерна ранних зерновых и зернобобовых культур по сравнению с 2021 годом, сообщил председатель правительства республики Виталий Хоценко. В ДНР проведут аудит металлургических комбинатов имени Ильича и "Азовсталь"

"Благодаря работе хозяйств, в том числе с освобожденных территорий, в 2022 году было собрано на 80% больше зерна ранних зерновых и зернобобовых культур в сравнении с 2021 годом. Таким образом, Донецкая Народная Республика обеспечена зерном пшеницы и ячменя, имея при этом экспортный потенциал", — написал Хоценко в своем Telegram-канале.

Председатель правительства ДНР добавил, что с начала 2022 года на территории республики было произведено 40 947 тонн хлеба и хлебобулочных изделий, что на 3,6% больше, чем в прошлом году. Хоценко подчеркнул, что на данный момент в ДНР функционирует 34 предприятия хлебопекарной отрасли.