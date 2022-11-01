МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар обсудили приостановку Москвой реализации соглашений по вывозу агропродукции из украинских портов. Об этом заявили в пресс-службе российского военного ведомства. Министр обороны Турции призвал отделить "зерновую сделку" от конфликта

Во вторник, 1 ноября, состоялись телефонные переговоры глав Минобороны России и Турции Сергея Шойгу и Хулуси Акара, отметили в российском министерстве.

"В ходе разговора продолжено обсуждение темы приостановки российской стороной реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов в рамках "черноморской зерновой инициативы", — сказали в ведомстве.