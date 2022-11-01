МОСКА, 1 ноя — ПРАЙМ. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле лучше работал при участии всех четырех делегаций, включая Россию, заявила представитель ООН в Совместном координационном центре Исмини Палла. В СКЦ сообщили, что движения судов по зерновой сделке не будет 2 ноября

"СКЦ может наилучшим образом выполнять свои обязанности при полном и активном участии всех четырех делегаций", — сказала она.

Россия в субботу объявила о приостановке участия в вывозе продукции из портов Украины после террористической атаки Киева на корабли Черноморского флота и гражданские суда в акватории Севастополя. По данным Минобороны страны, британские специалисты руководили подготовкой теракта и обучением военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций.

По словам Паллы, координатор ООН по "продуктовой сделке" Амир Абдулла прилагает все усилия для возобновления полноценного участия в СКЦ.