МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Организация Объединенных Наций (ООН) приветствует возвращение России к продуктовой сделке, сообщил координатор ООН по "черноморской зерновой инициативе" Амир Абдулла. Россия возобновила участие в "зерновой сделке"

"Приветствую возвращение Российской Федерации к реализации черноморской зерновой инициативы по содействию экспорту продовольствия и удобрений из Украины. Благодарен за содействие Турции. С нетерпением жду возобновления работы со всеми сторонами инициативы", — отметил он в публикации в Twitter.

Президент Турции Эрдоган ранее в среду сообщил, что в результате его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и телефонного разговора министров обороны Турции и России было достигнуто соглашение о восстановлении работы "зернового коридора".

Минобороны объявило о возобновлении Россией участия в продуктовой сделке.