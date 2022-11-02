МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Российские аграрии в 2022 году по сравнению с 2021 годом немного увеличили объем парка сельхозтехники, который составляет сейчас более 570 тысяч единиц, сообщил на заседании правительства РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

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Россия обновит рекорд по сбору масличных и овощей, заявил Патрушев

"Сейчас у сельхозтоваропроизводителей имеется более 570 тысяч тракторов и комбайнов. Это немного выше показателя 2021 года", — сообщил Патрушев.

Обновлять парк во многом помогают льготные программы компании "Росагролизинг", заметил министр, напомнив, что для поддержки данного инструмента правительство в 2022 году выделило 12 миллиардов рублей.

"На данный момент заключены контракты на поставку аграриям более 11 тысяч единиц техники и оборудования. Это выше плановых значений и больше, чем за весь прошлый год. Кроме того, "Росагролизинг" продолжает выдавать займы дилерам для закупки запчастей и комплектующих", — сказал Патрушев.

Он также отметил, что перебоев с поставками горюче-смазочных материалов не фиксируется.