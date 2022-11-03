МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе встречи с зампредом партии "Африканский национальный конгресс" (АНК), вице-президентом ЮАР Дэвидом Мабузой подтвердил готовность Москвы поставлять африканским странам продовольствие, сообщила пресс-служба "Единой России". Названа дата отправки в Африку первой партии переданных Россией удобрений

"Переходя к обсуждению вопросов, связанных с обеспечением продовольственной безопасности в контексте украинского конфликта, Дмитрий Медведев подробно разъяснил предпринимаемые Москвой шаги в этой сфере…. При этом подтверждена готовность России, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, предоставить африканским партнерам часть имеющейся у неё сельхозпродукции безвозмездно", — сказано в релизе.

Отмечается, что Медведев поблагодарил южноафриканское руководство за взвешенную позицию по ситуации вокруг украинского кризиса, а также подчеркнул важность активизации совместных усилий по противодействию современным практикам неоколониализма.

Вице-президент ЮАР в свою очередь высказал полное понимание причин возникновения конфликта на Украине, сообщили в пресс-службе партии. По его словам, Россия "имеет полное право на защиту своего суверенитета". Мабуза выразил благодарность Москве за предпринимаемые ей шаги по минимизации спровоцированных угроз возникновения голода и за поддержку африканских освободительных движений, в особенности АНК в борьбе с режимом апартеида.

В ходе беседы, которая состоялась в четверг, также обсуждались вопросы дальнейшей активизации межпартийных связей. Так, Мабуза выразил готовность к более активному подключению АНК к организуемым по линии "ЕР" международным мероприятиям, в том числе в формате БРИКС. Также было подтверждено намерение сформировать межпартийную переговорную площадку в рамках запланированного на июль 2023 год II саммита "Россия – Африка". Стороны обменялись мнениями об актуальных вопросах взаимодействия в области торговли и инвестиций, а также образования и туризма.