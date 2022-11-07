МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ не исключает продления в следующем году ограничений на экспорт риса, а также готов в случае снижения сбора сахарной свеклы предложить ЕЭК ввести льготы на ввоз сахара, говорится в сообщении Минсельхоза РФ. Цена картофеля в России снизилась до равновесного уровня

"При этом по отдельным позициям наблюдается отставание от прошлогодних темпов, в частности, по рису, валовый сбор которого ожидается на уровне 950 тысяч тонн. Этот объем соответствует порогу внутреннего потребления, в связи с чем Минсельхоз планирует выдвинуть инициативу о продлении ограничения экспорта данной культуры и рисовой крупы на следующий год", — говорится в сообщении.

В России с 1 июля по 31 декабря 2022 года действуют ограничения на вывоз риса и рисовой крупы, которые были введены после аварии на Федоровском гидроузле на Кубани с целью исключить риски дефицита и обеспечить стабильные цены на готовую продукцию для потребителей.

Кроме того, несмотря на оптимистичные прогнозы по объемам урожая сахарной свеклы — 43,3 миллиона тонн против 41,2 миллиона тонн в 2021 году — на данный момент накопано чуть больше 34 миллиона тонн, что несколько ниже, чем в прошлом году. Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев подчеркнул, что "ведомство держит данный вопрос на контроле и в случае необходимости будет готово выйти на площадку ЕЭК с предложениями об установлении льгот на ввоз сахара".

На совещании также обсудили динамику в животноводстве и переработке, где в целом за девять месяцев отмечаются позитивные тенденции. Министр напомнил, что для сохранения стабильной ценовой ситуации на рынке говядины Минсельхоз инициировал продление льгот на ее ввоз на 2023 год. Кроме того, со следующего года ведомство введет дополнительные меры поддержки производителей мяса КРС в виде возмещения части затрат и в целом увеличит финансирование данного направления, указывается в сообщении.