МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Правительство намерено привлечь морской порт Николаева к вывозу продукции в рамках "зерновой сделки", заявил замминистра инфраструктуры Украины Юрий Васьков. По его словам, украинская сторона планирует обсудить этот вопрос с ООН и Турцией. Пропускная способность "зернового коридора" упала до девяти судов в сутки

"И открытие порта Николаева для зерновых, и расширение номенклатуры товаров всегда стояли в повестке дня. При первой возможности это будем обсуждать. Для нас это важно, но вопрос безопасности — ключевой", — процитировало слова Васькова издание "Лига.net".

Васьков отметил, что открытие порта Николаева для экспорта зерновых и удобрений находится в плоскости гуманитарного вопроса, где украинская сторона "рассчитывает на поддержку ООН".

"Относительно расширения номенклатуры грузов здесь важна позиция Турции, а они заинтересованы, поскольку это рост заходов судов в Черное море и, соответственно, большее количество сборов — прямое экономическое влияние на турецкую экономику", — пояснил он.

В рамках "зерновой сделки" международным соглашением, которые представители России, Украины, Турции и ООН подписали 22 июля в Стамбуле, определен алгоритм вывоза украинской сельскохозяйственной продукции из трех портов в Черном море — Черноморска, Одессы и Южного.

Морской порт Николаева расположен у левого берега излучины реки Южный Буг, примерно в 65 км к северу от Черного моря.