НОВОСИБИРСК, 10 ноя — ПРАЙМ. Прирост производства товарного молока в России в текущем году составит порядка 3,5%, а в ключевых молокопроизводящих регионах – до 5%, заявил гендиректор Национального союза производителей и переработчиков молока ("Союзмолоко") Артем Белов. Минсельхоз увеличит господдержку молочной отрасли

"Мы анализируем именно товарное молоко без учета того, которое потребляется внутри хозяйств и производится личными подсобными хозяйствами, но не попадает на рынок. По нашим оценкам объем производства такого молока по итогам прошлого года составил порядка 24,5 миллионов тонн. В этом году видим прирост производства в целом именно по товарному молоку порядка 3,5%. Прошлый год был сложнее – был 1%", — сказал он на съезде сибирского союза производителей и переработчиков молока в рамках V Новосибирского агропродовольственного форума.

По словам Белова, если в целом прирост по товарному молоку составит около 3,5%, то по 25 крупнейшим регионам-производителям молока прирост составит даже 5%. Это, по его словам, связано прежде всего, с неплохим уровнем доходности отрасли, в том числе благодаря господдержке.

Гендиректор "Союзмолока" отметил, что при этом текущий год показывает серьезное снижение потребления населением практически по всем основным категориям молочных продуктов, что на фоне роста производства товарного молока приводит к росту переработки молокоемких продуктов, которые имеют длительные периоды хранения – сухое молоко, сыры и масло.

"В результате видим очень серьезный рост запасов. Он практически находится на максимальном уровне за последние 10 лет. Запасы — это то, что будет оказывать давление на рынок и потенциально — на цену на сырое молоко. Сейчас по цене мы не видим каких-то корректировок, …но сейчас мы находимся в такой ситуации когда запасы большие, они будут давить на рынок, и в этом смысле нам очень важно отбалансировать эту ситуацию, в том числе с точки зрения правильных балансов с Белоруссией, которая традиционно поставляет в РФ большой объем продукции", — сказал он.

Белов также отметил, что за последние 8 лет отрасль производства и переработки молока развивалась неплохо, импорт снизился на треть. Растет экспорт, по итогам прошлого года он составил 500 миллионов долларов (прирост на 20%), а по итогам первых девяти месяцев этого года экспорт вырос примерно на 3% в деньгах, но в натуральном выражении немного сократился.