Алжир призвал не вводить санкции против российского продовольствия
МИД Алжира: продовольствие России в рамках "продуктовой сделки" нельзя подвергать санкциям
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ПАРИЖ, 11 ноя — ПРАЙМ. Санкции и любые другие ограничения не должны препятствовать поставкам российского продовольствия в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра.
"Все, что касается вопросов продовольствия, не должно быть объектом санкций или иных препятствий. Необходимо содействовать поставкам продовольственных товаров, в особенности зерна, так как оно является необходимой составляющей для пропитания большого количества людей," — сказал он на полях Парижского мирного форума в пятницу, комментируя ограничения на поставки зерна и удобрений из России.
Ламамра призвал сделать все, чтобы продлить "зерновую сделку", срок действия которой истекает 19 ноября.
"Мы надеемся на добрую волю всех сторон в этом вопросе, чтобы успешно реализовать эту необходимую инициативу," — добавил он.