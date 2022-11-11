ПАРИЖ, 11 ноя — ПРАЙМ. Санкции и любые другие ограничения не должны препятствовать поставкам российского продовольствия в рамках продуктовой сделки, заявил РИА Новости глава МИД Алжира Рамтан Ламамра. ФАО предрекла рекордный рост мировых расходов на импорт продовольствия

"Все, что касается вопросов продовольствия, не должно быть объектом санкций или иных препятствий. Необходимо содействовать поставкам продовольственных товаров, в особенности зерна, так как оно является необходимой составляющей для пропитания большого количества людей," — сказал он на полях Парижского мирного форума в пятницу, комментируя ограничения на поставки зерна и удобрений из России.

Ламамра призвал сделать все, чтобы продлить "зерновую сделку", срок действия которой истекает 19 ноября.

"Мы надеемся на добрую волю всех сторон в этом вопросе, чтобы успешно реализовать эту необходимую инициативу," — добавил он.