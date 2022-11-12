Замглавы МИД Вершинин: гумсодействие нуждающимся странам не должно попадать под санкции
МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. По итогам очередного раунда консультаций России и ООН по вопросам обеспечения продовольственной безопасности замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что гуманитарное содействие нуждающимся странам не должно подпадать под санкции.
"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта, являющихся составными частями одного "пакета" мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай. Было также отмечено, что гуманитарные задачи оказания помощи нуждающимся странам и снижения угрозы голода не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций", — сообщило внешнеполитическое ведомство.
Консультации состоялись в пятницу, с российской стороны в них участвовал замглавы МИД Сергей Вершинин с подключением заинтересованных отечественных ведомств и компаний. Со стороны ООН на переговорах присутствовала делегация с участием генерального секретаря Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.
https://1prime.ru/Agriculture/20221112/838800855.html