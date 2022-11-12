МОСКВА, 12 ноя — ПРАЙМ. По итогам очередного раунда консультаций России и ООН по вопросам обеспечения продовольственной безопасности замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил, что гуманитарное содействие нуждающимся странам не должно подпадать под санкции. ООН призвала к устранению препятствий для экспорта российских удобрений

"Состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам реализации "черноморской инициативы" по вывозу украинского продовольствия и российско-ооновского меморандума по нормализации отечественного сельхозэкспорта, являющихся составными частями одного "пакета" мер по обеспечению глобальной продовольственной безопасности. Подтверждалось, что только обеспечение беспрепятственного доступа российских продовольствия и удобрений на мировые рынки позволит добиться устойчивой стабилизации цен и гарантировать будущий урожай. Было также отмечено, что гуманитарные задачи оказания помощи нуждающимся странам и снижения угрозы голода не должны политизироваться и становиться предметом односторонних санкций", — сообщило внешнеполитическое ведомство.

Консультации состоялись в пятницу, с российской стороны в них участвовал замглавы МИД Сергей Вершинин с подключением заинтересованных отечественных ведомств и компаний. Со стороны ООН на переговорах присутствовала делегация с участием генерального секретаря Комиссии ООН по развитию и торговле (ЮНКТАД) Ребеккой Гринспан и заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам, координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии России вывозу украинского зерна. Соглашения подписали представители России, Турции, Украины и ООН. Президент РФ Владимир Путин в начале сентября указывал, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Договор истекает 19 ноября.