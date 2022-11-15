МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Украина работает с другими странами над финансированием зернового экспорта, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников, знакомых с этим вопросом. Зеленский предложил включить порты Николаевской области в "зерновую сделку"

"Украинское правительство работает со странами-сторонниками, чтобы профинансировать новые поставки зерна", — отмечает издание.

По словам собеседников агентства, планы пока находятся на ранней станции, количество необходимых судов и средств пока не ясно.

Знакомый с ситуацией источник добавил, что в финансировании могут принять участие США и Канада.

Россия, Украина, Турция и ООН 22 июля в Стамбуле подписали многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии Москвы вывозу украинского зерна.

Президент Владимир Путин в начале сентября указывал, что западные страны вывозят большинство украинского зерна в свои государства, а не в Африку. Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает.