МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Продление "зерновой сделки" — "хорошая новость" в условиях высокого спроса на агропородукцию, заявил глава Евросоюза Шарль Мишель. Генсек ООН поприветствовал согласие на продление "зерновой сделки"

"Я приветствую продление зерновой инициативы. С учетом того, что в рамках этой инициативы уже экспортировано 10 миллионов тонн зерна, это хорошая новость для мира, который остро нуждается в доступе к зерну и удобрениями", — сказал он.

Мишель также отметил усилия ООН и Гутерреша, направленные на поддержание сделки.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что участники "зерновой сделки" продлили механизм на 120 дней.