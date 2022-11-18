ЖЕНЕВА, 18 ноя — ПРАЙМ. Следующая партия удобрений из России может пойти в Западную Африку, которая пострадала от их нехватки, заявила журналистам генсек ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию) Ребека Гринспан. В ООН оценили шансы по переговорам о поставках российского аммиака

По ее словам, 21 ноября первая партия российских удобрений, заблокированных в европейских портах, будет отправлена из Нидерландов через Мозамбик в Малави.

"Мы надеемся, что следующим пунктом назначения удобрений будет Западная Африка, которая сильно пострадала от кризиса доступности удобрений. Следующие пункты назначения – Западная Африка", — сказала Гринспан.

Гринспан добавила, партия удобрений для этого региона Африки, так же как и для Малави, будет отправлена при содействии российских компаний "Уралхим" и "Уралкалий", Всемирной продовольственной программы ООН, Всемирного банка и властей Франции.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что для разблокировки только одной партии — 20 тысяч тонн удобрений из Нидерландов в Малави потребовалось более двух месяцев.