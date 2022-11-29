БРЮССЕЛЬ, 29 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз нарастил поставки агропродовольственной продукции из Украины на 19% в августе текущего года по сравнению с июлем, говорится в мониторинге Еврокомиссии по торговле такими товарами Евросоюза. Еврокомиссия вновь понизила прогноз по урожаю кукурузы в ЕС

"Импорт ЕС увеличился на 3% в августе 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем и достиг 14,7 миллиарда евро. ЕС в основном импортировал из Бразилии — 1,9 миллиарда евро, Великобритании — 1,3 миллиарда евро и Украины — 1,1 миллиарда евро. Импорт ЕС из Украины вырос на 19% в августе по сравнению с июлем, в основном за счет увеличения импорта рапса — на 469%, и пшеницы — на 246% в стоимостном выражении", — говорится в нем.

Во многом это произошло за счет увеличения объемов поставок из Украины в союз в физическом выражении в августе по сравнению с июлем — на 300 тысяч тонн рапса и 112 тысяч тонн пшеницы, уточняется в документе.