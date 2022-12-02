ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек — ПРАЙМ. Власти Ямало-Ненецкого автономного округа в ближайшее время начнут сотрудничество с Росрыболовством по восстановлению популяции сиговых рыб, сообщил глава региона Дмитрий Артюхов. Рыбаки предложили способ сделать икру доступнее

В четверг на Конгрессе молодых ученых президент России Владимир Путин поддержал предложение из ЯНАО по восстановлению популяции сиговых рыб на Ямале и попросил его автора написать поручение в адрес руководителя Росрыболовства.

"Проблема популяции сиговых рыб на Ямале стоит остро, и сейчас настало время очень серьезных решений… Уверен, мы в ближайшее время начнем очень тесно работать с ключевым ведомством, Росрыболовством, и по нормативным документам, и уже их применению, что существенно поменяет политику защиты этих самых ценных видов рыбы на Ямале", — приводит слова Артюхова пресс-служба правительства региона.

По данным властей, для восстановления ценных видов сиговых рыб в 2017 году в округе было создано научно-производственное объединение "Собский рыбоводный завод", которое занимается полным циклом выращивания молоди: от получения икры от собственных маточных стад до выпуска мальков в естественную среду обитания. За период работы предприятия в водоемы Ямала уже выпущено более 110 миллионов штук молоди ценных видов сиговых рыб, в основном муксуна и чира.

В 2022 году по инициативе правительства региона в округе был впервые запущен масштабный научный проект по изучению состояния сиговых видов рыб. Также для усиления работ по восстановлению численности муксуна будет разработана долгосрочная комплексная программа, которая объединит работу трех регионов – Ямала, Югры и Томской области, а также федеральных структур. Она будет включать научную деятельность, искусственное воспроизводство, борьбу с незаконным выловом рыбы и совершенствование нормативно-правовой документации.