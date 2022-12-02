МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и канцлер Германии Олаф Шольц в ходе телефонных переговоров отметили необходимость добросовестного выполнения "продуктовой сделки", заявили в пресс-службе Кремля. Мировые цены на зерно выросли на 6,3 процента в годовом исчислении

"Затронуты также вопросы реализации стамбульских "пакетных" договоренностей от 22 июля о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России", — сказано в сообщении.

Отмечается, что стороны подчеркнули важность добросовестного выполнения "сделки", в том числе снятие барьеров для вывода российской агропродукции на мировой рынок.

Зерновая сделка была заключена в конце июля представителями России, Турции, Украины и ООН, и начала действовать с августа. Она является двухуровневой: разработан механизм вывоза украинской продукции из черноморских портов, также ООН обязалась способствовать снятию санкционных ограничений с экспорта российской сельхозпродукции.