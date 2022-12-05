МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Главное таможенное управление КНР разрешило еще одному российскому предприятию по производству молока и молочной продукции экспорт в страну, сообщается на сайте Россельхознадзора. Спрос на нефть в Китае определит цену сырья после введения "потолка"

"Главное таможенное управление Китайской Народной Республики утвердило 1 предприятие по производству молока и молочной продукции для поставок в Китай. Таким образом, с начала 2022 года китайский регулятор включил 2 российских молокоперерабатывающих организации в список компаний, одобренных для экспорта в иностранное государство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас в реестр Китая включены 54 российских предприятия по производству молока и молочных товаров, а регистрация новых была осуществлена через китайскую информационную систему CIFER.

Как сообщает Россельхознадзор, в текущем году Россия нарастила объемы поставок в КНР некоторых видов молочной продукции. Так, в 2,8 раза увеличились поставки молока и сливок сгущенных и сухих, в 1,8 раза — молочной сыворотки.

"Служба продолжит работу по расширению перечня российских компаний, имеющих право экспорта в Китай", — добавляется в сообщении.