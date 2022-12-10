СТАМБУЛ, 10 дек — ПРАЙМ. На прошедших в Стамбуле политических консультациях замглавы МИД Турции и России Седат Онал и Сергей Вершинин обсудили беспрепятственный выход российской агропродукции на рынки, сообщили РИА Новости в МИД Турции. ООН: Минск готов разрешить транзит украинского зерна по своей территории

"Восьмого-девятого декабря 2022 года в Стамбуле состоялись политические консультации между Турцией и Российской Федерацией — между делегациями во главе с заместителем министра иностранных дел послом Седатом Эналом и заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Сергеем Вершининым. В ходе консультаций, помимо двусторонних отношений, обсуждались вопросы реформы ООН, реализации Стамбульского соглашения по зерну, Украины, ситуации в Сирии и механизма ООН по трансграничной гуманитарной помощи, Ливии, Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья", — сказано в сообщении турецкого МИД.

По данным ведомства, были затронуты вопросы, связанные с реализацией Стамбульского соглашения по зерну, подчеркивалась важность продолжения инициативы, которая на сегодняшний день позволила отправить более 13 миллионов тонн зерна на мировые рынки через Черное море, а также облегчить экспорт российского зерна и удобрений.

Подписанная 22 июля представителями России, Турции, Украины и ООН "зерновая сделка" предусматривает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Сделка является составной части пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений — Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.