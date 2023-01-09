МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Мониторинг качества зерновой продукции РФ, проведенный в 2022 году "Центром оценки качества зерна", выявил порядка 15,3% некачественной и опасной продукции, следует из сообщения Россельхознадзора. Россия закупила в интервенционный фонд запланированные объемы зерна

"В целях подтверждения соответствия качества и безопасности исследовано 39,1 миллиона тонн зерновой продукции. При проведении исследований выявлено 6 миллионов тонн некачественной и опасной продукции, несоответствующей заявленным требованиям", — говорится в сообщении.

Всего за 2022 год подведомственным Россельхознадзору учреждением проведено более 3,85 миллиона исследований в отношении 65,5 миллиона тонн зерна и продуктов его переработки.

Ведомство напоминает, что "Центр оценки качества зерна" участвует в проведении государственного мониторинга зерна урожая 2022 года, который проводился в отношении пяти культур: ржи, гречихи, сои, кукурузы и риса.

"По состоянию на 20 декабря 2022 года филиалами учреждения обследовано 13,7 миллиона тонн ржи, гречихи, кукурузы, сои и риса, что составило 98% от валового сбора в регионах ответственности", — говорится в сообщении. Результаты государственного мониторинга зерна внесены в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна (ФГИС "Зерно").