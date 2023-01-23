ТОКИО, 23 янв — ПРАЙМ. Меры, которые Россия приняла в отношении переговоров по соглашению о рыбном промысле в районе Курил для японских рыбаков, неприемлемы, заявил генсек правительства Японии Хирокадзу Мацуно. Министр финансов Японии предупредил о тяжелой финансовой ситуации в стране

Генеральный секретарь подтвердил, что посольство Японии 19 января получила уведомление от российского министерства иностранных дел, что Москва не может согласовать сроки консультаций по промыслу для японских рыбаков в водах вокруг Курильских островов. Мацуно также подчеркнул, что соглашение между правительствами двух стран о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов существует с 1998 года и на протяжении более 20 лет обеспечивает безопасный промысел для японских рыбаков.

"С учетом этих обстоятельств то, что Россия приняла такие меры, является неприемлемым. Правительство Японии настоятельно призывает российскую сторону как можно скорее согласиться на межправительственные консультации с тем, чтобы в скором времени можно было начать промысел", — отметил он.

Посольство Японии в Москве в субботу подтвердило РИА Новости, что 19 января от российской стороны было получено уведомление, что российская сторона не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением Соглашения между правительством Японии и правительством РФ о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов от 21 февраля 1998 года.

Ранее агентство Киодо сообщило, что российские власти впервые за 22 года отказались проводить консультации c официальным Токио относительно условий ведения в текущем году японскими рыбаками промысла в водах у Курильских островов на основании соглашения от 1998 года, что негативно отразится на улове уже в ближайшие месяцы, вероятная причина, по данным агентства, – в ухудшении отношений между РФ и Японией на фоне антироссийских санкций Токио.

В Кремле ранее заявляли, что Япония весьма активно присоединилась к стану недружественных России государств, не проявляет конструктива в двусторонних отношениях.

МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.