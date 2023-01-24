Минсельхоз отметил низкую долю отечественного оборудования в молокопереработке
МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ видит низкую долю отечественного оборудования в молокоперерабатывающей отрасли, занимается составлением каталога, чтобы оценить потребности в нем, сообщила на XIV Съезде Национального союза производителей молока замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина.
"В переработке молока локализация очень маленькая. Поэтому большая просьба совместно с вами не ждать Минпромторга – мы по регионам попросили всех посмотреть, составляем каталог оборудования. Понимаем, что быстро не получится, но нужно составить каталог, начать составлять и список производителей, которые есть в стране, и начинать серьезный диалог", — сказала Афонина, обращаясь к участникам съезда.
"Нам надо говорить глаза в глаза, что мы хотим от производителей оборудования, какое оборудование мы хотим. Не только по молочке, но по ней достаточно серьезный вопрос. В этом году надо серьезно заниматься", — добавила она.
По словам Афониной, прошлый год показал серьезную уязвимость — сейчас около 80% в отрасли составляет импортное оборудование. Между тем, на сегодняшний день уже решена большая часть вопросов по упаковке — некоторые еще остаются, заметила она, но уже не являются такими критичными, как в 2022 году. Сама молочная отрасль в целом показывает рост. Например, увеличилось производство сыра, молока, сливок, хотя есть снижение по мороженому, в том числе и по его экспорту.
Импортозамещение в будущем обеспечит дальнейший рост производства, добавила замминистра. Еще одним важным направлением она назвала сегмент детского и лечебного питания: срок льготных инвесткредитов для его производителей увеличен до 12 с 8 лет, и министерство готово обсуждать новые меры поддержки для того, чтобы максимально быстро импортозаместиться в этом сегменте, добавила она.
https://1prime.ru/Agriculture/20230124/839570859.html