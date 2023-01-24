МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ видит низкую долю отечественного оборудования в молокоперерабатывающей отрасли, занимается составлением каталога, чтобы оценить потребности в нем, сообщила на XIV Съезде Национального союза производителей молока замминистра сельского хозяйства РФ Марина Афонина. Минсельхоз будет поддерживать через капексы крупные молочные хозяйства

"В переработке молока локализация очень маленькая. Поэтому большая просьба совместно с вами не ждать Минпромторга – мы по регионам попросили всех посмотреть, составляем каталог оборудования. Понимаем, что быстро не получится, но нужно составить каталог, начать составлять и список производителей, которые есть в стране, и начинать серьезный диалог", — сказала Афонина, обращаясь к участникам съезда.

"Нам надо говорить глаза в глаза, что мы хотим от производителей оборудования, какое оборудование мы хотим. Не только по молочке, но по ней достаточно серьезный вопрос. В этом году надо серьезно заниматься", — добавила она.

По словам Афониной, прошлый год показал серьезную уязвимость — сейчас около 80% в отрасли составляет импортное оборудование. Между тем, на сегодняшний день уже решена большая часть вопросов по упаковке — некоторые еще остаются, заметила она, но уже не являются такими критичными, как в 2022 году. Сама молочная отрасль в целом показывает рост. Например, увеличилось производство сыра, молока, сливок, хотя есть снижение по мороженому, в том числе и по его экспорту.

Импортозамещение в будущем обеспечит дальнейший рост производства, добавила замминистра. Еще одним важным направлением она назвала сегмент детского и лечебного питания: срок льготных инвесткредитов для его производителей увеличен до 12 с 8 лет, и министерство готово обсуждать новые меры поддержки для того, чтобы максимально быстро импортозаместиться в этом сегменте, добавила она.