ЕРЕВАН, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Казахстане призвал активнее работать над созданием системы коллективной продовольственной безопасности в ЕАЭС. Россия увеличила экспорт продовольствия в 2022 году

По его словам, армянская сторона придает большое значение развитию локальных и союзных систем продовольственной безопасности.

"Полагаем, что активизация сотрудничества по созданию системы коллективной продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС в перспективе позволит повысить эффективность использования имеющихся ресурсов, сдерживать инфляцию, обеспечивать доступность продовольствия и активизировать взаимную торговлю", — отметил армянский премьер.