Премьер Армении призвал ЕАЭС работать над продовольственной безопасностью
Пашинян призвал активнее работать над системой продовольственной безопасности в ЕАЭС
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ЕРЕВАН, 3 фев — ПРАЙМ. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе заседания Евразийского межправительственного совета в Казахстане призвал активнее работать над созданием системы коллективной продовольственной безопасности в ЕАЭС.
По его словам, армянская сторона придает большое значение развитию локальных и союзных систем продовольственной безопасности.
"Полагаем, что активизация сотрудничества по созданию системы коллективной продовольственной безопасности государств-членов ЕАЭС в перспективе позволит повысить эффективность использования имеющихся ресурсов, сдерживать инфляцию, обеспечивать доступность продовольствия и активизировать взаимную торговлю", — отметил армянский премьер.