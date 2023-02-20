МОСКВА, 20 фев — ПРАЙМ. Очаг вируса африканской чумы свиней выявили в лесу в Хасанском районе Приморья, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора. В связи с новой вспышкой птичьего гриппа в Японии начали уничтожать кур

"Протоколом Приморской межобластной ветеринарной лаборатории Россельхознадзора от 17 февраля 2023 года подтвержден случай заболевания вирусом африканской чумы свиней в дикой природе на территории Хасанского района. В частности, обнаружена ДНК вируса африканской чумы свиней в исследованных образцах патологического материала, отобранного от трупа дикого кабана, обнаруженного в лесном массиве в Хасанском районе", — говорится в сообщении.

В управлении РИА Новости уточнили, что очагов АЧС в хозяйствах Приморья нет и не было давно.

Африканская чума свиней (АЧС) — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.