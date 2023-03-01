ПЕКИН, 1 мар — ПРАЙМ. Белоруссия рассчитывает почти вдвое нарастить объемы поставок продовольствия в Китай в 2023 году, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло в Пекине. Белоруссия намерена нарастить поставки калийных удобрений в Китай

По информации агентства Белта, по итогам 2022 года Белоруссия поставила в Китай продовольствия на сумму свыше 500 миллионов долларов.

"Это рост более чем на 40%. Но это все равно не те цифры. Китай — огромная страна. И хотя мы шесть последних лет существенно добавляем, но это все равно не те цифры. На этот год мы поставили амбициозную задачу подойти к 900 миллионам долларов. Думаю, мы с ней справимся", — цитирует Брыло агентство.