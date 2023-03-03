ВАРШАВА, 3 мар — ПРАЙМ. Украинское зерно, следующее транзитом через Польшу, будут перевозить в опломбированном транспорте, заявил министр сельского хозяйства и развития села Польши Хенрик Ковальчик после встречи с министром аграрной политики и продовольствия Украины Николаем Сольским. В МИД заявили, что зерновая сделка не работает из-за саботажа Запада

Ранее ряд польских организаций, объединяющих фермеров, в частности "Агроуния", выразили протест по поводу того, что с Украины в Польшу ввозится зерно, предназначенное на экспорт, но оседает в республике, а также из-за ненадлежащего качества этого зерна. По официальным данным польской стороны, за минувший год в республику ввезено с Украины около 2 миллионов тонн зерна.

"Мы хотим ввести гарантии, но без обязательного полного фитосанитарного контроля для продуктов, которые будут перевозиться из Украины транзитом", — сказал Ковальчик.

"Для железнодорожного транспорта перевозчик будет иметь обязанность опломбирования вагонов до момента перегрузки. На нашей стороне это будет проверять налоговая инспекция", — пояснил он. Министр добавил, что такая же процедура предусмотрена для транзита зерна автомобильным транспортом.

Также польский министр рассказал, что перевозчик транзитного зерна из Украины будет обязан "ясно указать место конечного назначения продукта".

"Это в наших общих интересах, чтобы мнение о продовольствии, которое выезжает из Польши – польское это или украинское продовольствие — не подвергалось сомнению. Это наша общая цель", — заключил он.

По итогам 2022 года Румыния впервые возглавила рейтинг импортеров украинского зерна, сдвинув Китай, сообщал ранее комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной рады Украины. По его данным, за 2022 год на иностранные рынки было вывезено 38,5 миллиона тонн украинского зерна. Сообщается, что если в 2021 году стоимостные объемы поставок зерновой сельхозпродукции в Румынию составляли всего 1,8 миллиона долларов, то в прошлом году они достигли 1 миллиард 243 миллиона долларов. По данным комитета, Турция, которая в 2021 году заняла третье место в списке основных потребителей украинского зерна, в 2022 году опустилась на строку в рейтинге, уступив место Испании (доля составила 10,8%).