МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Посевные площади под зерновые культуры на Украине будут сокращены на 45% по сравнению с 2022 годом, а урожай зерновых будет на 50-60% ниже, чем в 2021 году, сообщает издание "Агроньюс" со ссылкой на данные специалистов Национальной академии аграрных наук страны. СМИ: немецкие железные дороги отказались возить гумпомощь Украине бесплатно

"В 2023 году посевные площади под зерновые культуры в Украине будут сокращены на 45% по сравнению с прошлогодним уровнем, а их урожай будет на 50-60% ниже довоенных показателей", — говорится в сообщении издания в Telegram-канале.

Причинами такого сокращения специалисты называют уменьшение всех посевных площадей, изменение структуры посевов и снижение урожайности зерновых культур. Кроме того, нехватка финансирования и необходимость существенной экономии привели к снижению количества внесенных удобрений.

В итоге, как сообщает издание, прогнозируемый валовой сбор зерна на Украине в текущем году может составить 34 миллиона тонн, что на 37% меньше результата 2022 года.