МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Россельхознадзор рассмотрит вопрос о введении ограничений импорта в Россию молочной продукции из Армении из-за плохого контроля и нарушений ограничительных мер с армянской стороны, следует из сообщения ведомства. Россельхознадзор сообщил о росте экспорта лесоматериалов из ЕАО в Китай

Сообщается, что по информации, полученной от армянской стороны, молокоперерабатывающие предприятия Армении используют сырье, произведенное предприятиями Исламской Республики Иран, в отношении которых Россельхознадзором введены ограничительные меры.

"Россельхознадзор предложил Инспекционному органу по безопасности пищевых продуктов Республики Армении в период до 31 марта обсудить возможность дальнейшего осуществления поставок молочной продукции других производителей из Армении в Россию. По итогам консультаций будет рассмотрен вопрос о введении ограничений на поставки молочной продукции со всех молокоперерабатывающих предприятий Республики Армения", — говорится в сообщении.

Ведомство сообщает, что в ходе инспекции, проведенной специалистами Россельхознадзора в период с 20 по 24 марта 2023 года, подтвердился факт использования армянскими производителями сырья с иранских предприятий, не имеющих права поставок в Россию. "Характер выявленных нарушений также свидетельствует об отсутствии должного контроля со стороны государственной ветеринарной службы за деятельностью молокоперерабатывающих предприятий, в связи с чем возникают риска ввоза в Россию некачественной и небезопасной продукции", — отмечает Россельхознадзор.

Ведомство обратилось в ветеринарную службу Армении с просьбой приостановить сертификацию молочной продукции в Россию с двух проинспектированных предприятий, а также проинформировало инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Республики Армении о недопустимости нарушений действующего в ЕАЭС ветеринарного законодательства.

"Особую обеспокоенность Россельхознадзора вызывают случаи включения предприятий третьих стран в Реестры Таможенного Союза без согласования с российской стороной или вопреки официальному отказу, направленному в адрес компетентных служб стран-членов ЕАЭС", — добавили в ведомстве.