БУДАПЕШТ, 17 апр — ПРАЙМ. Венгерские производители зерна лишились 23-37 доходов из-за ввоза в страну 2,5 миллиона тонн украинской агропродукции, в предыдущие годы показатель составлял 40-60 тысяч тонн, сообщил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь. Словакия приостановит импорт украинского зерна и других продуктов

"По обобщенным данным, в прошлом году общий объем импорта украинских зерновых и масличных культур составил 2,5 миллиона тонн, из которых 1,8 миллиона тонн — прямой и 0,7 миллиона ​​тонн — непрямой импорт", — сказал глава ведомства в беседе с газетой Magyar Nemzet. Он подчеркнул, что ранее показатель составлял примерно 40-60 тысяч тонн в год.

Надь добавил, что объемы, осевшие в стране, чувствуются по снижению цен на пищевую пшеницу на 27 процентов, фуражную — на 37 процентов, кукурузу — на 23 процента. Кроме того, указал министр, украинские мед, мясо птицы и яйца, поставляемые в Европу без пошлин, вытесняют венгерские товары.

Глава Минсельхоза также отметил, что Венгерское национальное управление по безопасности пищевых цепей находило случаи заражения украинской кукурузы микотоксинами, некоторые образцы показали положительный результат в тесте на ГМО.