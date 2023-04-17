МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Ситуация с продуктовой сделкой находится в повестке Анкары, российский и турецкий лидеры при необходимости ее обсудят, заявил РИА Новости участвующий в работе механизма источник. В Кремле считают перспективы "зерновой сделки" не очень радужными

Ранее офис генсека ООН Антониу Гутерреша выразил участникам "черноморской инициативы" обеспокоенность пробуксовкой соглашения. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что перспективы продуктовой сделки не столь радужные, поскольку ситуация с исполнением второй части соглашений не улучшилась.

"Конечно, понимаем и находимся в контакте со всеми участниками для преодоления всех проблем", — ответил источник на вопрос о последних новостях по сделке.

По его словам, данная проблема сохраняется в повестке Анкары.

Собеседник агентства добавил, что президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган регулярно обсуждают данную тему, при необходимости снова ее рассмотрят.

Кроме того, источник подчеркнул, что Анкара постоянно контактирует со странами Запада для устранения препятствий по выходу российской агропродукции на мировой рынок и получения соответствующих гарантий.