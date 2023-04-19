Глава Минсельхоза Польши: фермеры получат доплату в 333 доллара за тонну проданного зерна
ВАРШАВА, 19 апр — ПРАЙМ. Польские фермеры получат доплату за производимое зерно в сумме 1400 злотых (около 333 долларов), заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Роберт Телюс.
"Это будет скупка польского зерна у польских фермеров. Мы хотим освободить хранилища польских фермеров и подготовить польских фермеров к очередной уборочной кампании", — сказал Телюс.
При этом он отметил, что фермеры смогут получить доплату только за собственное произведенное зерно. "Если я имею 10 гектаров засеянного зерна, то я не смогу получить доплату за 300 тонн зерна. Будет ограничение в соответствии с площадью посевов", — сказал министр.
Он отметил, что Польша в вопросе доплаты фермерам за зерно постарается обойти европейское регулирование. "Европейское право запрещает доплату за тонну, и мы будем применять другой механизм, но размер доплаты будет высчитывать так, чтобы получалась доплата плюс-минус 1400 злотых за тонну", — сказал Телюс.
Как сообщал ранее первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, Киев и Варшава достигли договоренности о разблокировании экспорта украинской сельхозпродукции через Польшу.
Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.
https://1prime.ru/Agriculture/20230419/840416092.html