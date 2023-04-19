ВАРШАВА, 19 апр — ПРАЙМ. Польские фермеры получат доплату за производимое зерно в сумме 1400 злотых (около 333 долларов), заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия республики Роберт Телюс. Венгрия расширила перечень запрещенных к ввозу украинских продуктов

"Это будет скупка польского зерна у польских фермеров. Мы хотим освободить хранилища польских фермеров и подготовить польских фермеров к очередной уборочной кампании", — сказал Телюс.

При этом он отметил, что фермеры смогут получить доплату только за собственное произведенное зерно. "Если я имею 10 гектаров засеянного зерна, то я не смогу получить доплату за 300 тонн зерна. Будет ограничение в соответствии с площадью посевов", — сказал министр.

Он отметил, что Польша в вопросе доплаты фермерам за зерно постарается обойти европейское регулирование. "Европейское право запрещает доплату за тонну, и мы будем применять другой механизм, но размер доплаты будет высчитывать так, чтобы получалась доплата плюс-минус 1400 злотых за тонну", — сказал Телюс.

Как сообщал ранее первый вице-премьер — министр экономики Украины Юлия Свириденко, Киев и Варшава достигли договоренности о разблокировании экспорта украинской сельхозпродукции через Польшу.

Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассматривает возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна.