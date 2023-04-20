2023-04-20T16:28:08+03:00
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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230420/840430400.html
В Польше хотят запретить украинские яйца
Сельское хозяйство
Новости
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Польша призвала европейский союз ввести запрет на импорт украинских яиц, молока, курятины и меда, заявил глава Минсельхоза страны Роберт Телюс. Министр отметил, что европейские... ПРАЙМ, 20.04.2023
сельское хозяйство, потребрынок, бизнес, экономика, новости, польша, украина, импорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВАРШАВА, 20 апр — ПРАЙМ. Польша призвала европейский союз ввести запрет на импорт украинских яиц, молока, курятины и меда, заявил глава Минсельхоза страны Роберт Телюс.
Министр отметил, что европейские власти согласны запретить ввоз в регион пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. По его словам, польский список включит в себя также молоко, курятину, яйца и мед.
Телюс подчеркнул, что такие предложения поступили от стран, которые больше всех пострадали от "наплыва" украинской продукции.
Как указал глава ведомства, Брюссель предложит государствам поддержку в размере 100 миллионов евро, а также продолжил переговоры по вопросу ограничения импорта.