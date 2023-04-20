ВАРШАВА, 20 апр — ПРАЙМ. Польша призвала европейский союз ввести запрет на импорт украинских яиц, молока, курятины и меда, заявил глава Минсельхоза страны Роберт Телюс. Цены на продукты питания повергли поляков в шок

Министр отметил, что европейские власти согласны запретить ввоз в регион пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. По его словам, польский список включит в себя также молоко, курятину, яйца и мед.

Телюс подчеркнул, что такие предложения поступили от стран, которые больше всех пострадали от "наплыва" украинской продукции.

Как указал глава ведомства, Брюссель предложит государствам поддержку в размере 100 миллионов евро, а также продолжил переговоры по вопросу ограничения импорта.