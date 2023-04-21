КИШИНЕВ, 21 апр — ПРАЙМ. Сельхозпроизводители в Молдавии получат субсидии на приобретение дронов, с помощью которых можно будет распылять удобрения или бороться с вредителями, заявил в пятницу госсекретарь министерства сельского хозяйства Василий Шарбан. Власти Молдавии намерены диверсифицировать источники поставок газа

В Молдавии на протяжении двух недель идут проливные дожди, из-за чего сельхозработы серьезно затруднены. По данным метеорологов, осадки не прекратятся и в последующие дни.

"Погодные условия в эти дни время не позволяют сельхозпроизводителям выезжать в поле, чтобы бороться болезнями растений, например с плесенью, со всевозможными грибками. Вот почему мы в правительственном положении о субсидии аграриям предусмотрели выделение средств на сельскохозяйственные дроны, потому что только с помощью такой современной технологии мы сможем выполнять определенные работы в условиях, когда агротехника не может выйти в поле" — сказал Шарбан в эфире национального радио "Молдова-1 Шарбан.

Представитель минсельхоза не уточнил, сколько средств выделяется на приобретение данной техники, но подчеркнул, что посеянная прошлой осенью пшеница должна дать в этом году урожай более 1,2 миллиона тонн.

По данным Национального бюро статистики урожай пшеницы в 2022 году составил 828 тысяч тонн — на 47% меньше, чем в 2021-м.

Сельскохозяйственная отрасль Молдавии столкнулась в прошлом году с сильнейшей засухой. К этой проблеме добавился энергокризис, который привел к росту цен на горючее. Молдавские фермеры выходили на акции протеста в различных районах страны, выводили тракторы на трассы, чтобы привлечь внимание к сложившейся ситуации в отрасли. Министр сельского хозяйства Владимир Боля заявил о комплексных мерах в поддержку фермерских хозяйств, среди решений – выделить из резервного фонда правительства 93 миллиона леев (около 4,8 миллиона долларов) для компенсации акцизов на мазут и дизельное топливо, используемые в производственном процессе.