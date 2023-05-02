МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. Переговоры по продуктовой сделке в Стамбуле в среду не планируются, заявил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Эрдоган выступил за продолжение зерновой сделки

Ранее агентство Reuters передавало, сославшись на украинский источник, что в среду Россия, Турция, ООН и Украина проведут в Стамбуле переговоры по "черноморской инициативе".

По словам источника, встреча не запланирована на среду.

"Могу подтвердить, что они (переговоры — ред.) планируются на текущей неделе, но окончательной ясности по дате нет", — отметил собеседник агентства.

Он добавил, что стороны намерены обсудить беспрепятственное выполнение договоренностей, а также возможность расширения инициативы.

В июле 2022 года Россия, Турция, Украина и ООН подписали продуктовую сделку, согласно которой украинское зерно, продовольствия и удобрения можно должны вывозить по Черному мору. Согласовывает движение судов координационный центр в Стамбуле. Москва не раз заявляла, что часть сделки, которая предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, не была выполнена.

Как заявлял первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский, Москва 18 марта зерновую сделку на 60 дней.