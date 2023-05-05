ВАРШАВА, 5 мая — ПРАЙМ. Пять стран Евросоюза попросят Еврокомиссию продлить запрет ввоза зерна с Украины после 5 июня, сообщил журналистам министр сельского хозяйства и развития села Польши Роберт Телюс. Венгерские фермеры не получат компенсацию от Еврокомиссии, заявил Орбан

"Мы — пять стран — обратимся к Европейской комиссии, чтобы продлить действие этого постановления после 5 июня. Вы знаете, что ограничения пока действуют до 5 июня", — сказал он.

Речь идет о Болгарии, Польше, Румынии, Словакии и Венгрии.

ЕК сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. Меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня 2023 года. В течение этого периода пшеница, кукуруза, рапс и подсолнечные семена украинского происхождения могут по-прежнему передаваться для свободного обращения во всех государствах-членах ЕС, кроме этих пяти государств. Параллельно Болгария, Венгрия, Польша и Словакия обязались отменить свои односторонние меры в отношении пшеницы, кукурузы, рапса, семян подсолнечника и любых других продуктов, поступающих с Украины.