МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Решение о продлении продуктовой сделки после 18 мая еще не приняли, заявил РИА Новости знакомый с переговорами источник. Источник рассказал о задержках с инспекцией судов в рамках зерновой сделки

"Я не знаю, откуда вы взяли эту информацию, но никаких решений не принято. В Стамбуле пройдут переговоры, и по итогам этих переговоров появится ясность", — прокомментировал он информацию прессы о продлении "черноморской инициативы".

Замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин ранее сообщал, что 10 и 11 мая в Стамбуле пройдет встреча участников продуктовой сделки.