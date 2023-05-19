КИШИНЕВ, 19 мая — ПРАЙМ. Молдавия не будет запрещать импорт украинского зерна, поскольку и так ввозятся малые партии, это никак не поможет местным фермерам, заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства Владимир Боля. Молдавия больше не потребляет российский газ, заявил премьер страны

ЕК ранее сообщила, что приняла меры по импорту отдельных зерновых культур с Украины. По данным комиссии, меры нацелены на устранение логистических трудностей, связанных с этими продуктами в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии. Они вступили в силу 2 мая и продлятся до 5 июня. Молдавские фермеры обратились к властям с требованием срочно ввести аналогичный запрет. Боля заявил, что власти окажут помощь фермерам, но не будут вводить ограничений. Фермеры грозят с 7 июня объявить бессрочный протест, если их требование не будет выполнено.

"Последствий возможного массового ввоза на территорию Молдавии не может быть… Негативное влияние на фермеров республики оказывает тот факт, что наши традиционные покупатели — а речь идет о Румынии, куда мы экспортируем 30%, и Турции, куда мы экспортируем много зерна — больше не покупают. Мы говорим о некоторых вещах, которые могут иметь или не иметь негативных последствий для наших фермеров", — сказал Боля в эфире телеканала TV8.

По его словам, с 1 января в Молдавию было ввезено всего 7 тонн пшеницы и две партии кукурузы.

"Запрет не уменьшит себестоимость зерна, произведенного прошлой осенью, и не повлияет на цены на мировом рынке, потому что мы находимся в бассейне Черного моря и цены нам диктуют крупные страны, такие как Украина или Румыния. Мы никоим образом не диктуем цены и не влияем. Наше решение не приводит к каким-либо колебаниям ни вверх, ни вниз", – пояснил министр.

Ранее фермеры отметили, что с февраля они просили власти о помощи, но так ее и не дождались, поэтому они дали власти время до 3 июня для выполнения нового списка требований. Речь идет о выделении компенсации для мелких и средних производителей зерна в размере около 170 долларов за гектар, введении временного ограничения на ввоз пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника с Украины, выплаты задолженностей по субсидиям за прошлый год и возмещении НДС за топливо. Кроме того, фермеры считают, что порт Джурджулешты в период с 1 по 31 июля должен экспортировать только молдавскую продукцию.