МОСКВА, 18 авг —ПРАЙМ. Правительство рекомендовали топливным компаниям принять комплекс мер по сдерживанию цен на горючее-смазочные материалы (ГСМ) для аграриев, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

"17 августа 2023 года на площадке Минэнерго России с участием Минсельхоза России и топливных компаний проведено совещание по стабилизации цен на ГСМ, особенно в важных аграрных регионах. По результатам данного совещания топливным компаниям рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ", — сообщили в пресс-службе.

Обращения из регионов о росте цен на отдельные виды ГСМ обсуждались на совещании в министерстве 1 августа. По его итогам, в частности, было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса и продолжить мониторинг ценовой ситуации на рынке ГСМ. Кроме того, стороны тогда обсудили реализацию согласованного увеличения нормативов продажи дизельного топлива и автомобильного бензина на бирже.