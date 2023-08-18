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2023
https://1prime.ru/Agriculture/20230818/841515933.html
Правительство рекомендовало топливным компаниям сдержать цены на ГСМ
Сельское хозяйство
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Правительство рекомендовали топливным компаниям принять комплекс мер по сдерживанию цен на горючее-смазочные материалы (ГСМ) для аграриев, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ... ПРАЙМ, 18.08.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, гсм
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 авг —ПРАЙМ. Правительство рекомендовали топливным компаниям принять комплекс мер по сдерживанию цен на горючее-смазочные материалы (ГСМ) для аграриев, сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.
"17 августа 2023 года на площадке Минэнерго России с участием Минсельхоза России и топливных компаний проведено совещание по стабилизации цен на ГСМ, особенно в важных аграрных регионах. По результатам данного совещания топливным компаниям рекомендовано принять комплекс мер по сдерживанию цен на ГСМ", — сообщили в пресс-службе.
Обращения из регионов о росте цен на отдельные виды ГСМ обсуждались на совещании в министерстве 1 августа. По его итогам, в частности, было принято решение разработать план закупки нефтепродуктов в период пониженного спроса и продолжить мониторинг ценовой ситуации на рынке ГСМ. Кроме того, стороны тогда обсудили реализацию согласованного увеличения нормативов продажи дизельного топлива и автомобильного бензина на бирже.