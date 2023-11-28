МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Российские аграрии собрали урожай зерна с 98% площадей, на текущую дату намолочено более 151 миллиона тонн зерна, включая почти 99 миллиона тонн пшеницы в бункерном весе, сообщил в ходе заседания оперштаба в координационном центре правительства РФ министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Пошлина на экспорт российской пшеницы снизится с 29 ноября

"Уборочная кампания практически завершена. В частности, урожай собран почти с 98% площадей под зерновыми и зернобобовыми культурами. Намолочено свыше 151 миллиона тонн зерна в бункерном весе, в том числе почти 99 миллионов тонн пшеницы", — сообщил Патрушев.

Он подчеркнул, что такие результаты говорят о том, что Россия в 2023 году получит второй по объему урожай в истории, за счет чего сможет не только полностью закрыть внутренние потребности, но также направить рекордные объемы зерна зарубежным партнерам.

"По планам, это более 65 миллионов тонн за сезон", — подтвердил министр предыдущий прогноз экспорта на 2023-2024 сельхозгод.

Россия обновила рекорд валового сбора зерна в 2022 году: всего было собрано 157,676 миллиона тонн, в том числе пшеницы — 104,237 миллиона тонн, а в чистом весе урожай достиг 153,83 миллиона тонн зерна и 104,44 миллиона тонн пшеницы. Предыдущий рекорд по урожаю был зафиксирован в 2017 году — 135,5 миллиона тонн. При этом поставки зерна на экспорт в 2022-2023 сельхозгоду (с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года) составили 60 миллионов тонн, из них пшеницы — около 47 миллионов тонн.