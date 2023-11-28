МОСКВА, 28 ноя — ПРАЙМ. Высокий объем производства аграриями России сельхозпродукции способствует сохранению стабильной ценовой ситуации в стране, сообщил в ходе заседания оперштаба в координационном центре правительства министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. В Минсельхозе предложили запретить экспорта зерна из России

"Высокие показатели производства сельхозпродукции, в свою очередь, способствуют сохранению в целом стабильной ценовой ситуации на рынке", — сообщил Патрушев, заметив, что динамика отпускных цен на большую часть социально значимых продуктов в этом году ниже инфляции — в частности, это зерновая и молочная группы, подсолнечное масло, крупы, макаронные изделия и картофель.

"При этом по отдельным категориям, где в силу объективных причин наблюдается опережающий рост стоимости, прежде всего это мясо кур и яйца, правительством выработан специальный комплекс мер. Он направлен на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке. Это позволит стабилизировать ситуацию и сохранить доступность продукции для потребителей", — подчеркнул министр.

Также он отметил существенный прирост производства таких социально значимых культур, как рис и гречиха; помимо этого, в 2023 году выросло производство масличных, картофеля, овощей, сахарной свеклы и ряда других культур. "Таким образом, российский АПК сформировал надежную основу продбезопасности нашей страны", — сообщил Патрушев.