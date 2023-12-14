МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Долгосрочные договоренности птицефабрик с торговыми сетями имеют большее значение для стабилизации цен на куриное яйцо в РФ, чем открытие беспошлинного импорта — цена такого продукта выше отечественного, прокомментировал РИА Новости исполнительный директор правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюза") Дмитрий Востриков. Минсельхоз ожидает стабилизации цен на яйца в ближайшее время

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться".

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Властями в связи с этим реализуется комплекс мер, сообщал ранее Минсельхоз: cреди них — планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли яйцом напрямую от производителей, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. Кроме того, был открыт беспошлинный импорт яиц.

"Скорее договоренности с торговыми сетями стабилизируют цены на яйца. Импорт может дать дополнительное предложение на рынке, но цены на продукт там выше российских", — считает Востриков. Также, по его мнению, в долгосрочной перспективе необходимо гарантировать рентабельную работу отечественных птицефабрик — "это важно для насыщения внутреннего рынка и дальнейшего следования курсом продовольственной безопасности".

В то же время те торговые сети, которые по-партнерски работают с птицефабриками, выполняя обещания и заключая длинные контракты с комфортными для поставщиков ценами, "испытывают гораздо меньше проблем с объемами и ценами на товарное яйцо", продолжил Востриков,

Он также заметил, что на сегодня сетевые биржевые торги яйцом показывают гораздо более высокие цены из-за дефицита объемов: дело в том, что летом "сети вынуждали птицеводов продавать яйцо ниже себестоимости, что привело к переориентированию некоторых птицефабрик на производство куриного мяса", заключил Востриков.