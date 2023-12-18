МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, следует из видео, которое опубликовал телеканал Phoenix. Французские фермеры протестуют против импорта украинской продукции

Сообщается, что речь выступавшего перед протестующими Оздемира несколько раз прерывалась свистом и гулом недовольных фермеров. Глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид, который организовал протест, даже был вынужден призвать протестующих проявить уважение и выслушать министра.

В понедельник фермеры в знак протеста из-за планов правительства на фоне бюджетного кризиса сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники выстроились в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.

Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).

Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.