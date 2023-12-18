В Берлине вышедшие на протест фермеры освистали министра сельского хозяйства
МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Протестующие в Берлине фермеры освистали в понедельник вышедшего к ним с речью министра сельского хозяйства страны Джема Оздемира, следует из видео, которое опубликовал телеканал Phoenix.
Сообщается, что речь выступавшего перед протестующими Оздемира несколько раз прерывалась свистом и гулом недовольных фермеров. Глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид, который организовал протест, даже был вынужден призвать протестующих проявить уважение и выслушать министра.
В понедельник фермеры в знак протеста из-за планов правительства на фоне бюджетного кризиса сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники выстроились в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов.
Ранее министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснется почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).
Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата.
https://1prime.ru/Agriculture/20231218/842601680.html