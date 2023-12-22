МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 27 декабря по 10 января включительно уменьшится до 3859,7 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя останется нулевой, на вывоз кукурузы — вырастет до 1148,6 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза. Пошлина на экспорт российской пшеницы снизится с 20 декабря

Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 250 долларов за тонну, на ячмень — 170,8 доллара, на кукурузу — при цене 194,5 доллара за тонну.

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 20 по 26 декабря включительно составляет 4048,1 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя равна нулю, на вывоз кукурузы — 794,4 рубля за тонну.

"Ставки вывозных таможенных пошлин применяются начиная с третьего рабочего дня после дня их размещения и действуют до начала применения очередных ставок вывозных таможенных пошлин. Так, ставки пошлин, которые будут опубликованы на сайте Минсельхоза 22 декабря, действуют с 27 декабря по 10 января включительно, которые будут опубликованы 29 декабря — с 11 по 16 января", — уточнили в пресс-службе Минсельхоза.

В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.