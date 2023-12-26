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Урюпинская птицефабрика планирует увеличить производство яиц
Сельское хозяйство
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Птицефабрика ОАО "Степное" в Урюпинске Волгоградской области начала реализацию инвестиционного проекта по реконструкции производства, что позволит к 2026 году увеличить выпуск яиц... ПРАЙМ, 26.12.2023
сельское хозяйство, экономика, новости, россия, яйца
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВОЛГОГРАД, 26 дек — ПРАЙМ. Птицефабрика ОАО "Степное" в Урюпинске Волгоградской области начала реализацию инвестиционного проекта по реконструкции производства, что позволит к 2026 году увеличить выпуск яиц в 2 раза — до 68 миллионов штук в год, сообщил региональный комитет сельского хозяйства.
"После смены собственника урюпинская птицефабрика (ныне ОАО "Степное") приступает к реализации инвестиционного проекта по реконструкции площадки… По итогам его реализации производственная мощность должна увеличиться в два раза — с 36 миллионов до 68 миллионов яиц в год", — говорится в сообщении властей.
Отмечается, что инвестпроект с привлечением господдержки рассчитан на три года, на планируемую мощность предприятие должно выйти в 2026 году. В рамках реконструкции, по данным комитета, будет заменено оборудование кормоцеха, отопление, увеличат размеры птичников.