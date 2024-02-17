МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Возможное вступление Украины в Евросоюз будет означать, что польскому сельскому хозяйству будет нанесен очень болезненный, даже смертельный удар, заявил в программе Fakt LIVE бывший премьер-министр, а ныне депутат Европарламента Лешек Миллер. Польские фермеры забросали яйцами представительство ЕК во Вроцлаве

"Давайте представим, что будет, если Украина вступит в Евросоюз и не будет возможности контролировать и регулировать приток товаров. Что ж, это будет означать, что сельское хозяйство Польши, а также сельское хозяйство Румынии, Болгарии и Словакии получит очень болезненные, даже смертельные удары. Потому что никто не может конкурировать с украинским производством", — отметил политик.

Он пояснил, что украинское сельское хозяйство устроено не так, как в Польше: "В Польше среднее хозяйство составляет около 11 га, а на Украине есть крупные латифундии, крупные сельскохозяйственные предприятия, у которых есть и 600, и 700, и даже 800 тысяч га. Как можно с этим конкурировать на равных?"

Бывший премьер-министр рассказал, что в большинстве случаев эти крупные хозяйства принадлежат украинским олигархам, которые заседают в Верховной раде, а также это компании, принадлежащие корпорациям из США, Швейцарии и Великобритании. "И я не вижу причин, почему мы должны доплачивать миллиардерам, имеющим свои активы в Украине", — заявил Миллер.

Если Украина хочет вступить в Евросоюз, она должна привыкнуть к тому, что у нее не будет никаких послаблений и каких-либо преференциальных решений, как сейчас, заявил бывший премьер.

При этом он высказался за помощь Киеву оружием, боеприпасами и деньгами. "Но это не значит, что мы должны вынести смертный приговор польскому сельскому хозяйству и пассивно наблюдать за ним! Это безумие!", — заключил Миллер.

Польские фермеры протестуют против недавнего решения Еврокомиссии продлить беспошлинную торговлю с Украиной до 2025 года и бесконтрольного ввоза зерна из соседней страны.